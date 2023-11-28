ميسي يقاطع زميله لسبب غريب

وسجل غارناتشو أحد أفضل الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، عبر ركلة خلفية رائعة، وقاد فريقه مانشستر يونايتد للفوز على إيفرتون بثلاثية نظيفة في ملعب الأخير "غوديسون بارك"، واحتفل اللاعب صاحب الـ "19 عاما" على طريقة كريستيانو رونالدو.ولطالما أعلن غارناتشو عن إعجابه بالنجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد والمهاجم الحالي للنصر السعودي، واعترف علنا أن رونالدو مثله الأعلى.وكشف الإنجليزي ريو فيرديناند في "بودكاست" الخاص به أن اللاعب الدولي الأرجنتيني أخبره أن ميسي قام بإلغاء متابعته لأنه معجب برونالدو.وذهب رواد التواصل الاجتماعي في أبريل 2022، إلى أن ميسي ألغى متابعة مواطنه غارناتشو على "إنستغرام" لأنه نشر صورة لرونالدو يصف خلالها النجم البرتغالي بأنه الأعظم على الإطلاق.