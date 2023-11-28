انشيلوتي يعلق على تراجع نتائج برشلونة بقيادة تشافي

وتراجع برشلونة إلى المركز الرابع في الدوري الإسباني الذي يحمل لقبه، بعد تعادله على أرض رايو فايكانو 1-1 السبت الماضي، وسيخوض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء مباراة بالغة الأهمية ضد بورتو البرتغالي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لدوري الأبطال.وفوت برشلونة على نفسه فرصة حسم تأهله إلى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات، بخسارته المفاجئة أمام شاختيور دونيتسك 0-1 أوائل الشهر الحالي في مدينة هامبورغ الألمانية.لكن مصير فريق تشافي الذي يفتقد جهود حارسه الألماني مارك أندري تير شتيغن بسبب الإصابة، ما زال في يده إذ سيضمن تأهله اليوم الثلاثاء في حال فوزه على ضيفه ووصيفه بورتو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة، في خطوة ستخفف الضغط عن تشافي ولاعبيه بعد سلسلة من النتائج المتأرجحة.وقال أنشيلوتي الذي سيودع ريال مدريد في نهاية الموسم من أجل استلام الاشراف على المنتخب البرازيلي، إن ليس لديه أي نصيحة لتشافي لأن الأخير يملك القدرة على التعامل مع الوضع، مضيفا "تشافي مثلي، يعرف الكرة جيدا (ويعرف) أن هناك انتقادات".واعتبر أنشيلوتي أن التأرجح في النتائج "يحصل في بعض الأحيان، لكن تشافي يتمتع بالخبرة لإدارة الوضع".وخلافا لبرشلونة، ضمن ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات، إضافة إلى تصدره ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام جيرونا.ويلعب ريال مدريد غدا الأربعاء على أرضه ضد نابولي الإيطالي في منافسات المجموعة السادسة، والتعادل سيكون كافيا للنادي الملكي من أجل حسم الصدارة لصالحه.