الكهرباء يهزم الكويت في كأس الاتحاد الآسيوي

تمكن فريق الكهرباء العراقي، اليوم الثلاثاء، من هزيمة نظيره الكويت الكويتي بهدف نظيف في كأس الاتحاد الآسيوي.

وسجل الكهرباء هدفه الوحيد عبر محمود خليل في الدقيقة 74 من المباراة التي اقيمت في الكويت. وبهذا الفوز يتصدر الكهرباء مجموعته برصيد 10 نقاط وخلفه الكويت برصيد ست نقاط.