برشلونة يحسم الجدل.. نجمه ليس للبيع

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، تفيد بأن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، مهتم بضم رونالد أراوخو مدافع البارسا لصفوف الفريق البافاري.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه رغم اهتمام بايرن الفعلي وحقيقة أن اقتصاد برشلونة لا يزال في وضع حساس، إلا أن البارسا يعتبر أراوخو ليس للبيع.وأكدت أن برشلونة لن ينوي النظر في أي عروض مقدمة لأراوخو، خصوصا أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ مليار يورو.وأشارت أيضا، إلى أن أراوخو لا يفكر بأي حال من الأحوال في مغادرة برشلونة، بما أنه يعد أحد ركائز الفريق.ويرتبط أراوخو بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2026.ويستعد برشلونة لمواجهة بورتو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.