سيميوني يحقق انجازاً تاريخياً مع الاتلتي بدوري الأبطال

واعلنت شبكة "أوبتا" للإحصائيات ان سيميوني بات ثالث مدرب يصل إلى 100 مباراة أو أكثر مع نادٍ واحد في بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدة أن سيميوني جاء خلف الأسكتلندي السير أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي التاريخي بـ 190 مباراة، والفرنسي أرسين فينغر، أسطورة أرسنال في عالم التدريب بـ 177 مواجهة.وأصبح سيميوني سابع مدير فني في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 100 مباراة أو أكثر خلف العديد من الأساطير في عالم التدريب أمثال الإسباني بيب غوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي والبرتغالي جوزيه مورينيو.