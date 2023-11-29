الدوري الأمريكي يوجه "صدمة غير متوقعة" الى ميسي

وضمت التشكيلة: المهاجمين جورجيوس ياكوماكيس (أتلانتا)، وكوتشو هيرنانديز (كولومبوس كرو)، ودينيس بوانجا (لوس أنجلوس).وتم اختيار التشكيلة المثالية من قبل ممثلي وسائل الإعلام ولاعبي الدوري الأمريكي والجهاز الفني لأندية الدوري، وجاء ذلك وفقا لموقع الدوري الأمريكي الرسمي على الانترنت.ورغم التأثير الكبير للاعب الأرجنتيني الحائز على الكرة الذهبية لـ8 مرات في تاريخه، على مردود إنتر ميامي، ولكن ذلك لم يكن ذلك كافيا لضمه ضمن قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.وأحرز ميسي 11 هدفا وساهم بخمس تمريرات حاسمة في 14 مباراة مع إنتر ميامي قبل انتهاء موسمهم بسبب عدم تأهلهم إلى التصفيات.كما تم اختيار ميسي سابقا كأفضل لاعب كرة قدم في القرن الـ21 من قبل مجلة FourFourTwo.وانضم ميسي البالغ 36 عاما إلى فريق إنتر ميامي في 15 يوليو، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية موسم 2024-2025.