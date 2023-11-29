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هالاند يكتب تاريخا جديدا بأبطال اوروبا.. أسرع وأصغر لاعب يسجل 40 هدفاً
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السومرية نيوز – رياضة
سجل النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، هدفاً لفريقه في المباراة التي أقيمت أمام ضيفه لايبزج الألماني، أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم لايبزج 2-0 من إمضاء البلجيكي لويس أوبيندا، عندما تمكن هالاند من تقليص الفارق.
ففي الدقيقة 53، وصلت تمريرة لاعب مانشستر سيتي فيل فودين البينية إلى هالاند الذي واجه بعدها الحارس ليضع الكرة زاحفة في المرمى.
ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكواوكا" للإحصاءات، أصبح هالاند أسرع لاعب (35 مباراة)، وأصغر لاعب (23 عاماً و130 يوماً)، يصل إلى هدفه رقم 40 في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخ المسابقة.
ويعتبر هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى الهدف رقم 20 (14 مباراة)، والهدف رقم 30 (35 مباراة).
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