هالاند يكتب تاريخا جديدا بأبطال اوروبا.. أسرع وأصغر لاعب يسجل 40 هدفاً

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم لايبزج 2-0 من إمضاء البلجيكي لويس أوبيندا، عندما تمكن هالاند من تقليص الفارق.ففي الدقيقة 53، وصلت تمريرة لاعب مانشستر سيتي فيل فودين البينية إلى هالاند الذي واجه بعدها الحارس ليضع الكرة زاحفة في المرمى.ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكواوكا" للإحصاءات، أصبح هالاند أسرع لاعب (35 مباراة)، وأصغر لاعب (23 عاماً و130 يوماً)، يصل إلى هدفه رقم 40 في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخ المسابقة.ويعتبر هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى الهدف رقم 20 (14 مباراة)، والهدف رقم 30 (35 مباراة).