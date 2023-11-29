مباريات "مرتقبة".. ارسنال ولانس بمواجهة حاسمة والريال يلاعب نابولي اليوم

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلةجالاتا سراي X مانشستر يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2إشبيلية X آيندهوفن – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3بايرن ميونخ X كوبنهاجن – الساعة 11 مساءبنفيكا X انتر ميلان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4ريال سوسييداد X ريد بول سالزبورج – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1ريال مدريد X نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1سبورتنج براجا X يونيون برلين – الساعة 11 مساءآرسنال X لانس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2