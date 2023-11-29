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مباريات "مرتقبة".. ارسنال ولانس بمواجهة حاسمة والريال يلاعب نابولي اليوم
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السومرية نيوز – رياضة
تشهد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، مواجهات قوية، أبرزها عندما يخوض فريق أرسنال الإنجليزي المحترف، لقاء حاسم مع لانس الفرنسي، في مرحلة المجموعات، والتي يسعى خلالها لحسم التأهل للدور ثمن النهائي وعبور مرحلة المجموعات قبل الجولة الأخيرة.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
جالاتا سراي X مانشستر يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 2
إشبيلية X آيندهوفن – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
بايرن ميونخ X كوبنهاجن – الساعة 11 مساء
بنفيكا X انتر ميلان – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ريال سوسييداد X ريد بول سالزبورج – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
ريال مدريد X نابولي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
سبورتنج براجا X يونيون برلين – الساعة 11 مساء
آرسنال X لانس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2
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