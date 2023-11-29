القيثارة الخضراء يفقد 4 من أبرز نجومه امام النفط

وقال الجهاز الطبي في بيان رسمي: "رباعي الشرطة سيغيب عن مباريات الجولة المقبلة في دورينا بسبب الإصابات المختلفة التي لحقت بهم في المباريات السابقة".وأضاف: "الفحوصات الطبية أكدت إصابة مهند علي وحسين علي وأمير صباح بتمزق في العضلة، وهو ما يستلزم راحة لمدة أسبوعين على الأقل قبل استئناف التدريبات، بالرغم من استمرارهم في العلاج لتسريع عملية التماثل والعودة إلى الملاعب".وأوضح الجهاز الفني: "اللاعب مناف يونس الذي أجرى عملية مؤخرا، بدأ في التماثل للشفاء، وسيتم إجراء فحوصات نهائية له غدا قبل استئنافه التدريبات والمشاركة مع الفريق".وختم: "أما اللاعب علاء عبد الزهرة فقد أكمل رحلته العلاجية وتماثل للشفاء التام، وباشر تدريباته مع الفريق، وسيكون جاهزا للمباراة المقبلة".