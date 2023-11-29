النصر السعودي يتلقى نبأً ساراً قبل ديربي الرياض

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رونالدو حضر للنادي، صباح يوم الأربعاء، وأجرى تدريبات استرجاعية منفردا دون المشاركة في الحصة الجماعية للفريق.وكان رونالدو قد غاب عن تدريبات فريق النصر، أمس الثلاثاء، بعد تعرضه الإصابة قوية خلال مشاركته في لقاء برسيبوليس الإيراني الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.ويتصدر الهلال حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.