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النصر السعودي يتلقى نبأً ساراً قبل ديربي الرياض
رياضة
2023-11-29 | 07:56
243 مشاهدة
تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مركز تدريبات ناديه النصر استعدادا لمواجهة الهلال بعد غد الجمعة في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رونالدو حضر للنادي، صباح يوم الأربعاء، وأجرى تدريبات استرجاعية منفردا دون المشاركة في الحصة الجماعية للفريق.
وكان رونالدو قد غاب عن تدريبات فريق النصر، أمس الثلاثاء، بعد تعرضه الإصابة قوية خلال مشاركته في لقاء برسيبوليس الإيراني الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويتصدر الهلال حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.
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