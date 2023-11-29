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زيدان يحدد موعد عودته للتدريب
رياضة
2023-11-29 | 08:59
2,252 مشاهدة
يستعد أسطورة الكرة الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد زين الدين زيدان للعودة إلى مجال التدريب مجددا، حيث كشفت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء عن الموعد الذي حدده "زيزو" لذلك.
ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد في مايو 2021، ومنذ ذلك الحين لم يرتبط مع أي فريق أو منتخب علما بأن "زيزو" كان قريبا من قيادة باريس سان جيرمان في صيف 2022، بعد رحيل ماوريسيو بوكيتينو، كما ارتبط بمنتخب فرنسا، قبل أن يمدد ديدييه ديشامب تعاقده عقب مونديال قطر 2022.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قرر زيدان العودة للتدريب بداية من الموسم المقبل، وتولي قيادة أحد الفرق الكبرى في أوروبا.
وأضافت الصحيفة أن زيدان لا يستبعد تولي قيادة ريال مدريد في ولاية ثالثة، بعدما حقق مع النادي الملكي 11 لقبا، من بينهم 3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا.
وأكدت أن زيدان البالغ عمره 51 عاما، سيكون على استعداد لقيادة ريال مدريد للمرة الثالثة، إذا لم يجدد كارلو أنشيلوتي عقده.
وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع الريال بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو": "رغم أن رحيل زيدان الأخير عن ريال مدريد كان مفاجئا بعض الشيء، إلا أن المدرب الفرنسي يواصل الحفاظ على علاقة ممتازة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز".
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