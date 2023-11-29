برونا تعلن الانفصال عن نيمار

ونشرت بيانكاردي في "ستوري" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، رسالة تطلب فيها من الجميع عدم ربط اسمها بنيمار البرازيلي بعد الانفصال.أكدت بيانكاردي أن "الرابط الوحيد الذي يربطها حاليًا بنيمار هو ابنتهما الجديدة مافي".وفي حين أعلنت برونا عن هذا الانفصال، ظهر نيمار بمظهر غير مكترث، حيث نشر في "ستوري" عبر حسابه على "إنستغرام" صورة له أثناء متابعته لمباراة الهلال مع نافباخور الأوزبكي، معبرًا عن دعمه للفريق من منزله.كما نشر اللاعب البرازيلي صورته وهو يخضع لجلسة علاج طبيعي، معلقًا: "عملية الاستشفاء جارية طوال الوقت".يتلقى نيمار العلاج حاليًا في البرازيل للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها في تشرين الاول الماضي خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم 2026.