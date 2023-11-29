سان جيرمان يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن جابرييل موسكاردو لاعب وسط كورينثيانز، الذي يعد هدفا بارزا لديكو المدير الرياضي لبرشلونة، اقترب من التوقيع مع باريس.وأشارت إلى أن ديكو سبق أن تحدث مع ممثلي اللاعب في الأسابيع الأخيرة، وعمل على إقناعهم بالانتظار وإبرام الصفقة في الصيف المقبل، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للبارسا.وأوضحت الصحيفة أن باريس أجرى تحركات كبرى وحاسمة خلال الساعات الأخيرة، وأصبح الآن في مقدمة السباق للتوقيع مع موسكاردو.وذكرت أن سان جيرمان يطبق حاليا استراتيجية تعتمد على مسح السوق البرازيلي، بحثا عن المواهب الشابة، كما أن لديه القدرات المالية لحسم الصفقات سريعا.