مقدماً الأسباب.. الحمادي: اللعب في البصرة أفضل مئة مرة من ستامفورد بريدج

ونجح الحمادي في تسجيل هدفه الرسمي الأول مع أسود الرافدين في مباراة العراق وإندونيسيا على ملعب البصرة الدولي، في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وقال علي الحمادي في تصريحات نشرتها صحيفة "ذي أتلتيك": "إن هناك ما يقارب 40 مليون شخص يريدون الفوز بمباراة كرة قدم، وهذا أمر لا يعيشه الكثير من الناس، عندما كنت ألعب في ملعب البصرة الدولي في مباراة إندونيسيا، كان هناك 65000 ألف متفرج".وأضاف: "لقد لعبت في ستامفورد بريدج، الأجواء كانت جيدة، لكن في البصرة كانت أفضل 100 مرة بسبب الطاقة والحضور الجماهيري الكثيف، من الصعب وصف ذلك".وتابع قائلاً: "أخبرني الناس عن الأجواء في البصرة قبل أن أذهب للعب هناك، لكنني لم أصدق ذلك تقريبًا، حين تلعب هناك للمرة الأولى يصبح الأمر حقيقيًّا، لقد كانت الأجواء أكثر جنونًا مما تتوقع، أن تسجل هناك أيضًا.. إنها اللحظة الأكثر جنونًا في حياتي".ويقدم علي الحمادي موسمًا مميزًا على صعيد الدوري الإنجليزي "league 2"، إذ ساهم في 13 هدفًا في 17 مباراة لعبها مع فريقه هذا الموسم.ستامفورد بريدج (بالإنجليزية: Stamford Bridge)‏ هو ملعب كرة قدم يقع على حدود فولهام وتشيلسي، وهو ملعب نادي تشيلسي لكرة القدم. يلقب بالجسر، وتبلغ سعته 41,789 متفرج. حيث يُعتبر ثامن أكبر ملعب لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز.