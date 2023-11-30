أنشيلوتي يعلن موعد عودة مودريتش

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لا أعتقد أن أحدا من المصابين سيعود ضد غرناطة (السبت المقبل)، ولكن أعتقد أن مودريتش يمكن أن يعود ضد ريال بيتيس".وأضاف: "سنخوض مواجهة غرناطة باللاعبين المتاحين لدينا".وتأتي تصريحات أنشيلوتي في صالح الحارس الأوكراني أندري لونين الذي تولى حراسة عرين الميرنجي في آخر 4 مباريات للفريق في مختلف المسابقات وظهر بمستوى جيد.ومن المتوقع أن يتواجد أيضًا الشاب نيكو باز بدلا من مودريتش، والذي تألق وسجل هدفا في شباك نابولي، خلال الانتصار على الفريق الإيطالي بنتيجة (4-2)، مساء أمس الأربعاء.وضربت لعنة الإصابات صفوف ريال مدريد مؤخرًا، والتي لحقت بكل من: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، أردا جولر، كامافينجا، تشواميني، فينيسيوس جونيور، كيبا، ومودريتش.