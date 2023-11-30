الجولة الـ 6 من دوري نجوم العراق.. ثلاث مواجهات اليوم

ويستضيف نوروز منافسه كربلاء في مواجهة يبحث من خلالها أصحاب الأرض عن مواصلة النتائج الإيجابية، فيما يطمح مدرب نوروز ولي كريم إلى كسب العلامة الكاملة والتقدم بسلم الترتيب، بينما يحاول كربلاء تصحيح مساره بعد سلسلة من التعثرات، لذا يحاول المدرب حيدر عبودي، تجاوز عقبة منافسه رغم اللعب خارج الديار.وفي لقاء ثانٍ يجمع الكرخ ومتحديه دهوك، ويتطلع الكناري إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد 3 جولات لم يذق فيها طعم الفوز، إلا أن طموحاته ستصطدم بقدرات صقور الجبال الوصيف، الذي يقدم مستويات متميزة تحت قيادة المدرب سليمان رمضان.وتختتم مباريات اليوم بلقاء زاخو والقاسم، ويتطلع زاخو إلى تعزيز انتصاراته وعبور القاسم هذه المرة من أجل التقدم في لائحة الترتيب، وفي الجهة المقابلة، تلقى القاسم دفعة معنوية بعد القرار الذي صدر مؤخراً من قبل لجنة الانضباط بمنحه 3 نقاط واعتباره فائزاً على نفط البصرة بسبب مخالفة إدارية من الخصم وإشراكه لاعباً غير مسجل بكشوفات المباراة.وتستكمل يوم غد الجمعة منافسات الجولة السادسة بإقامة 4 مباريات، أبرزها التي تجمع الطلبة ونظيره أربيل في ملعب الزوراء، بينما يلعب الحدود أمام أمانة بغـداد، ويستقبل نفط ميسان نظيره الميناء، ويحل نفط البصرة ضيفاً على نفط الوسط.