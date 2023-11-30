الدوري العراقي للكرة يعلن حكام جولته السادسة

ويدير الحكم الدولي مهند قاسم مواجهة الحدود وأمانة بغداد المقررة غدا الجمعة بملعب بغداد.وأسندت مهمة قيادة مباراة نفط ميسان والميناء إلى الحكم ليث فرحان.ويقود مهند مناف، الديربي النفطي بين نفط البصرة ونفط الوسط، فيما يدير واثق محمد، قمة الطلبة وأربيل.ويدير الحكم الدولي زيد ثامر مواجهة الشرطة مع ضيفه النفط المقررة السبت المقبل، بينما أسندت مهمة قيادة مباراة النجف وضيفه الزوراء إلى الحكم الدولي أحمد كاظم.وكانت لجنة الحكام، أعلنت في وقت سابق أن الحكم أحمد عسكر سيدير مباراة نوروز وكربلاء التي تجرى اليوم الخميس بملعب السليمانية الدولي، فيما يحكم المباراة الثانية بين الكرخ ودهوك الحكم سجاد خالد.ويقود المباراة الأخيرة باليوم الافتتاحي للجولة الحكم الدولي يوسف سعيد والتي تجمع زاخو مع ضيفه القاسم.