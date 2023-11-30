صلاح وهالاند خارج ترشيحات جائزة لاعب الشهر في "البريميرليج"

وخلت اختيارات البريميرليج، من الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، رغم تصدرهما لقائمة الهدافين في المسابقة.وشهدت قائمة المرشحين وجود الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، عقب عودته مؤخرا للتشكيل الأساسي في الشياطين الحمر.وجاءت قائمة المرشحين كاملة، كالآتي:جيرمي دوكو (مانشستر سيتي) - أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - كامينسكي (لوتون) - هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) - رحيم ستيرلينج (تشيلسي) - تافيرنر (بورنموث).