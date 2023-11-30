فوزان في دوري نجوم العراق

ففي المباراة الأولى نجح مرتضى هديب من وضع نوروز في المقدمة، بإحرازه هدف السبق في الدقيقة 18، بعد متابعة لكرة مرتدة من دفاعات كربلاء، ليضعها بسهولة في شباك الضيوف.وضاعف إبراهيم توميوا النتيجة لصالح فريقه نوروز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، إثر تصويبة قوية من داخل المنطقة أسكنها على يسار حارس كربلاء.وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 82، بعد استلامه تمريرة بينية لينفرد بالحارس ويلعب كرته على يساره مسجلا الثنائية الشخصية في هذا اللقاء.وبهذا الانتصار، رفع نوروز رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كربلاء عند النقطة السادسة في المرتبة ال13.وفي المباراة الثانية، ألحق فريق الكرخ الخسارة الأولى بمضيفه دهوك بنتيجة ( 1 / 0 )، وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 82 من اللقاء الذي أقيم على ملعب الكوت عن طريق المحترف أبو بكر كومي.