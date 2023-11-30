حسم قضية تمثيل منتظر ماجد لأسود الرافدين

وقال ناصر: "عمليةَ إصدار الجواز كانت متوقفةً على موافقةِ اللاعب في نقل ملفه من الاتحاد السويديّ إلى الاتحاد العراقيّ، وهو ما تحققَ بالفعلِ اليوم الخميس وإجراءات (توقيع) اللاعب على أوراق نقل الملف الشخصي، كونه سبقَ أن مثّلَ منتخباتَ الفئات العمريّة في السويد، وآخرها منتخب شباب السويد".وأضاف: "اللاعبَ كانت لديه رغبةٌ كبيرة وجادةٌ في ارتداء قميصِ المنتخب الوطني، إضافةً إلى دعم وإسناد عائلته وترقبهم تمثيل منتظر لمنتخب العراق في الاستحقاقاتِ المقبلة واقدم لهم الشكر الجزيل لتعاونهم السخي بتسهيل مهمة تمثيل منتظر للمنتخب الوطني".ومن المؤمل أن تتمَ مفاتحةُ الاتحادِ الدوليّ لكُرةِ القدم (الفيفا) لكي يتمكن اللاعبُ من تَمثيلِ العراق بشكلٍ رسمي في الاستحقاقاتِ المقبلة.وثمّنَ مدير المنتخبات الوطنيّة دورَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم "عدنان درجال" والمدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم في متابعتهم المُستمرةِ لغرض إكمال موضوع تواجده مع المنتخب الوطنيّ بالسرعةِ المُمكنةِ، من أجل تسهيلِ جميع المُتعلقاتِ الإداريّة التي تخص اللاعب منتظر ماجد".