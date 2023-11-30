ليون الفرنسي يقيل مدربه بعد شهرين من تعيينه

وأوضح ليون أنه اتخذ هذا القرار "مع الأخذ في الاعتبار النتائج المحققة وبعد تحليل معمق لوضع الفريق"، مضيفا أن "الإجراء قد يؤدي إلى إنهاء عقد العمل" ويستهدف أيضا المساعدين الإيطاليين الأربعة لغروسو.وبات ساج ثالث مدرب يشرف على ليون هذا الموسم والسادس منذ ربيع العام 2019 وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي.وأشرف غروسو (45 عاما) منذ تسلمه مهامه الفنية مع ليون في 16 سبتمبر الماضي خلفا للوران بلان، على ثماني مباريات حقق خلالها فوزا واحدا ليتذيل بطل فرنسا سبع مرات الترتيب برصيد سبع نقاط.وخسر ليون على أرضه أمام ليل 0-2 ضمن منافسات المرحلة الـ13 الأحد الماضي، علما بأن الفوز الوحيد واليتيم لغروسو كان على حساب رين المنقوص 1-0 في المرحلة الـ12.وقبل دخوله عالم التدريب، لعب غروسو كظهير أيسر في صفوف ليون بين عامي 2007 و2009، وأحرز معه ثنائية الدوري والكأس موسم 2007-2008. كما دافع عن ألوان بيروجيا وإنتر ويوفنتوس، وتوج مع منتخب بلاده بمونديال ألمانيا 2006.