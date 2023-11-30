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تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات.. هذا هو مركز العراق
رياضة
2023-11-30 | 14:01
المصدر:
موقع كووورة
4,284 مشاهدة
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر تشرين الثاني الجاري.
ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل دخول أي منتخب جديد، كما ظل منتخب الأرجنتين على القمة ويليه فرنسا.
بينما تراجع المنتخب البرازيلي من المركز الثالث إلى الخامس، بسبب تدهور نتائجه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وجاءت قائمة المنتخبات العشرة الأوائل كاملة، كالآتي:
1- الأرجنتين
2- فرنسا
3- إنجلترا
4- بلجيكا
5- البرازيل
6- هولندا
7- البرتغال
8- إسبانيا
9- إيطاليا
10- كرواتيا
وعلى المستوى الأفريقي، ظل منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيا، في المركز 13 عالميا، يليه على المستوى الأفريقي كل من السنغال (20)، تونس (28)، الجزائر (30)، مصر (33)، ونيجيريا (42)، والكاميرون (46)، كوت ديفوار (50)، ومالي (51)، وبوركينا فاسو (57).
بينما على مستوى آسيا، جاء المنتخب الياباني في الصدارة (17)، ويليه إيران (21) وكوريا الجنوبية (23)، وأستراليا (25)، ثم السعودية (56).
ويبقى منتخب السعودية خامسا على المستوى العربي بعد كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر بتواجده في المرتبة (56)، يليه قطر (58)، العراق (63)، الإمارات (64)، عمان (74)، البحرين (86).
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