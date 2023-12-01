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برشلونة يبلغ الليجا بصفقته الشتوية
رياضة
2023-12-01 | 00:26
372 مشاهدة
السومرية نيوز - رياضة
أقدم برشلونة على خطوة ملموسة تمهد لانضمام صفقته الجديدة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتعاقد النادي الكتالوني في تموز الماضي مع فيكتور روكي من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، على أن ينضم لصفوفه مع بداية موسم 2024-2025.
رغم ذلك، ظهرت تقارير صحفية تفيد مؤخراً برغبة البارسا في انضمام المهاجم البرازيلي إلى صفوفه في كانون الثانى المقبل.
وبحسب إذاعة "RAC1"، فإن برشلونة أبلغ رابطة الدوري الإسباني بعزمه على قيد روكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأشارت إلى أن البارسا أخبر الرابطة بأن صاحب الـ18 عاما سيحل في القائمة بدلا من لاعب الوسط الإسباني جافي، الذي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.
وتعرض جافي لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، ستبعده على الأقل لمدة 8 أشهر، مما دفع النادي لاستغلال غيابه من أجل ضم روكي معارا حتى حزيران المقبل.
وأصبحت الفرصة سانحة لبرشلونة لقيد اللاعب دون خرق قيود الليجا المالية المفروضة على فرق المسابقة في السنوات الأخيرة.
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