4 مباريات لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم العراق اليوم

ملعب بغداد سيستضيف لقاء فريق الحدود مع فريق أمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم مهند قاسم ساري، بينما فريق نفط ميسان سيلاقي فريق الميناء في الساعة الخامسة مساء على ملعب ميسان الأولمبي بقيادة الحكم ليث فرحان.كما يحتضن ملعب النجف الأولمبي في الساعة السابعة من مساء اليوم مباراة نفط الوسط مع فريق نفط البصرة بقيادة الحكم مهند مناف.وآخر مباريات اليوم ستنطلق في الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الزوراء وتجمع فريق الطلبة مع فريق أربيل بقيادة الحكم واثق محمد.