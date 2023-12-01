من أب وأم عراقيين مهاجرين.. معلومات لا تعرفها عن اللاعب منتظر ماجد

وإمكانات منتظر ماجد الكبيرة أقنعت المدرب الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، بإضافته إلى القائمة الأولية للمنتخب والتي تضم 50 لاعبًا والذي وعد اللاعب بأنه سيكون في القائمة الرسمية للمنتخب التي تضم ثلاثة وعشرين لاعبًا، للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق خلال أسابيع قليلة في الدوحة، بحسب winwin.وُلِد منتظر ماجد في 24 أبريل / نيسان عام 2005 في مدينة يونشوبينغ السويدية وهو من أب وأم عراقيين مهاجرين إلى السويد ولديه شقيق اسمه مصطفى.وبدأ منتظر لعب كرة القدم في السويد قبل 11 عامًا وبالتحديد في عام 2012 حين كان يبلغ من العمر 7 سنوات، إذ كانت البداية مع فريق أوسترس السويدي، واستمر بالتدرج في فرق الفئات العمرية بالنادي حتى غادره في نهاية موسم 2020 / 2021 لينتقل بعدها إلى فريق فيربرز.بعد موسمين انتقل إلى صفوف هاماربي في العاشر من شهر أغسطس / آب 2022 ووقّع عقدًا لمدة ثلاث سنوات، وشارك في 13 مباراة مع نادي "هاماربي تي إف إف في إيتان" الدرجة الثالثة للسويد، وسجل خمسة أهداف، وساعد الفريق في احتلال المركز السادس في جدول الترتيب العام.في مطلع عام 2023، بدأ اللاعب مسيرته المهنية مع فريق هاماربي الأول في الدوري السويدي الممتاز واستطاع أن يخطف الأضواء سريعًا عندما سجل في 19 فبراير/ شباط أول هدف له في أول مباراة مع النادي، حيث لعب بديلًا في المباراة أمام فريق برايغ في كأس السويد والتي انتهت بفوز هاماربي بنتيجة 4-1.وفي الخامس من شهر مارس / آذار الماضي، سجل منتظر ثلاثية لهاماربي من أصل 8 أهداف نظيفة في شباك فريق سوندسفال؛ ليساعد فريقه في تخطي مرحلة المجموعات من بطولة الكأس.خاض منتظر ماجد 12 مباراة مع منتخب شباب السويد تحت 17 عامًا، وكان آخرها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا للشباب، إذ سجل ماجد خلال تلك المباريات 4 أهداف.بعد ذلك، حسم لاعب هاماربي السويدي، منتظر ماجد، موقفه من تمثيل العراق أو السويد، وقرر اختيار منتخب "أسود الرافدين" رسميًّا، بعد فترة من تضارب الأنباء بشأن المنتخب الذي سيمثله.يُفضّل ماجد اللعب في مركز الجناح الأيمن كونه يلعب بالقدم اليسرى، إذ أبدع في هذا المركز مع فريقه هاماربي وخطف الأضواء محليًّا في السويد وعلى المستوى القاري أيضًا، علمًا أنه يجيد كذلك اللعب كظهير أيمن.وتبلغ القيمة السوقية للاعب مليون يورو، وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع هذه القيمة، لا سيما حال مشاركته مع منتخب العراق في كأس آسيا قطر 2023.