أنشلوتي: الأوقات الصعبة لم تأت بعد وهدفنا مواصلة الأداء الجيد

وفيما يتعلق بالفترة الجيدة التي يمر بها الفريق كونه متصدر ترتيب الليجا وتأهله لثمن نهائي دوري الأبطال كأول مجموعته: "الهدف هو مواصلة الأداء الجيد والالتزام".وأضاف: "كلمة السر في تلك الفترة كانت الالتزام الجماعي الذي حظي به الجميع، وكان السبب في امتلاك الفريق لديناميكية جيدة وتحقيق نتائج جيدة".تابع: "من يعلم، فمن الممكن أن نعاني غدا من فترة هبوط للمستوى. في كرة القدم لا يمكنك معرفة أي شيء، كل شيء يتغير سريعا، الأوقات الجيدة تمر والسيئة تأتي، لا يمكننا التخطيط لهذا فنحن لا نعلم متى يأتي ذلك ولكننا نعلم أن الأوقات الصعبة ستأتي حتما. أهم شيء هو الحفاظ على الديناميكية الجيدة التي نمتلكها في الوقت الحالي".وأرجع مدرب الميرينجي كم الإصابات في صفوف الفريق، حيث هناك 8 مصابين بالإضافة إلى الآلام التي يشعر بها كل من بيلينجهام وبراهيم دياز ورودريجو جويس، إلى أجندة المباريات المزدحمة التي يواجهها اللاعبون.يذكر أن العدد الكبير للمصابين بالفريق أجبر المدرب على الدفع بلاعبين شباب ومنهم نيكو باث الذي سجل في شباك نابولي في المباراة الماضية، والذي يعد أحد اللاعبين الواعدين الذين ينتظرون فرصة المشاركة مع الفريق الأول.وتضم قائمة المصابين كلا من الحارس تيبو كورتوا وكيبا أريزابالاجا وإيدر ميليتاو وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وأردا جولر وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش.