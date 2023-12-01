قطر تكشف عن تعويذة كأس آسيا 2023

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
باب الحارة
من
04:00 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تدعو الى تمديد الهدنة في قطاع غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-475473-638370510875004832.png
قطر تكشف عن تعويذة كأس آسيا 2023
رياضة
2023-12-01 | 13:08
المصدر:
وكالات
1,836 مشاهدة
كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023 ، اليوم الجمعة،عن تعويذة البطولة، والتي جاءت على شكل عائلة لحيوان الجربوع، في حفل خاص أقيم في براحة مشيرب.
وتتألف تعويذة قطر 2023 من عائلة لحيوان الجربوع من 5 أفراد، وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا 2011. وتضم التعويذة أفراد العائلة بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءاً في نسخة جديدة من كأس آسيا.
وتعتبر عائلة التعويذة المكونة من سبوق، وتمبكي، وفريحة، وزكريتي، وترينة، شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ 12 عامًا، عندما استضافت قطر النسخة الخامسة عشرة من البطولة القارية. وتجسد العائلة الحيوية والديناميكية التي يتمتع بها لاعب كرة القدم، كما تشيد الأسرة بالعمل الجماعي، وتحتفي بأهمية الحياة الأسرية في قطر والمنطقة.
ومن جهته أكد حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، أن عودة التعويذة إلى نسخة هذا العام من البطولة، يعد دليلاً واضحًا على إرث طويل من التميز في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في قطر.
وقال الكواري: "تستحضر تعويذة كأس آسيا قطر 2023 ذكريات رائعة تعود بنا إلى عام 2011 عندما استضافت قطر البطولة الآسيوية، كما تجسد التعويذة الإثارة والحيوية والطاقة في بطولة ستكون بالتأكيد نسخة أخرى مذهلة تجمع المشجعين من المنطقة والقارة والعالم".
وتابع: "لا شك أن شخصيات التعويذة المستلهمة من البيئة الطبيعية في قطر تتيح لنا فرصة جديدة لإلقاء الضوء على تراثنا وتعريف جماهير كرة القدم من حول العالم بثقافتنا وتقاليدنا".
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض جديد يطرأ على سعر الصرف بالعراق
محليات
28.5%
02:36 | 2023-11-30
الدولار يتراجع أمام الدينار.. انخفاض جديد يطرأ على سعر الصرف بالعراق
02:36 | 2023-11-30
هجوم مسلح يخلف ضحايا في ديالى
أمن
18.6%
15:27 | 2023-11-30
هجوم مسلح يخلف ضحايا في ديالى
15:27 | 2023-11-30
بالوثيقة.. الاتحاد الأوروبي يحظر شركات طيران عراقية من اجوائه
اقتصاد
18.21%
08:57 | 2023-11-30
بالوثيقة.. الاتحاد الأوروبي يحظر شركات طيران عراقية من اجوائه
08:57 | 2023-11-30
الحلبوسي يتعهد بالمثول امام القضاء بأي وقت ويؤكد: لن اغادر العراق كالآخرين
سياسة
12.25%
09:39 | 2023-11-30
الحلبوسي يتعهد بالمثول امام القضاء بأي وقت ويؤكد: لن اغادر العراق كالآخرين
09:39 | 2023-11-30
العراق على موعد مع هطول الأمطار في الأسبوع المقبل
محليات
12.09%
02:07 | 2023-12-01
العراق على موعد مع هطول الأمطار في الأسبوع المقبل
02:07 | 2023-12-01
تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات.. هذا هو مركز العراق
رياضة
10.35%
14:01 | 2023-11-30
تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات.. هذا هو مركز العراق
14:01 | 2023-11-30
المزيد
إستفتاء
هل تجرى الانتخابات المحلية بموعدها المحدد رغم مقاطعة الصدريين؟
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
تحرك حكومي جديد للقضاء على افة الفساد في البلاد
11:30 | 2023-12-01
صلاح الدين.. إهمال خدمي ووعود انتخابية
11:00 | 2023-12-01
البصرة.. أنصار الصدر ينظمون وقفة احتجاجية لمقاطعة الانتخابات (صور وفيديو)
08:43 | 2023-12-01
المضاربون يواصلون التأثير على الاسواق تحت الظل
02:00 | 2023-12-01
امتعاض شعبي من تباين اسعار الأمبير واصحاب المولدات يهددون بالاضراب
06:30 | 2023-11-30
مفوضية الانتخابات في صلاح الدين تنهي استعداداتها
06:00 | 2023-11-30
الموازنة.. تأخر اطلاق التخصيصات بسبب الصراعات السياسية
14:00 | 2023-11-29
توقعات نيابية بتأجيل اختيار رئيس البرلمان الى العام المقبل
13:00 | 2023-11-29
العراق يستعد لاجراء تعداد سكاني شامل مطلع العام المقبل
06:30 | 2023-11-29
ساكنو منطقة الغدير يشكون من انعدام الخدمات
06:00 | 2023-11-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.