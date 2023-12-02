ريال مدريد يُمهل مبابي "فرصة أخيرة".. هذا موعد تقديم العرض

في هذا الصدد، أكدت شبكة "ريليفو" أن النادي الملكي بصدد التقدم بعرض أخير ونهائي، لضم مبابي بحلول بداية العام المقبل 2024.وأضافت أن إدارة الريال، ستحاول استغلال الفترة القانونية، التي يمكن لمبابي التوقيع فيها لأي ناد قبل 6 أشهر من انتهاء تعاقده مع باريس.وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن ريال مدريد لن ينتظر هذه المرة قبل أن يحصل على إجابة حاسمة من الهداف التاريخي لسان جيرمان.وواصلت: "ينتظر مسؤولو النادي المدريدي، أن يوقع كيليان مبابي فوراً على تعاقده مع الملكي، إذا أراد حقاً الانضمام للفريق".وختمت تقريرها بأن هذا العرض، سيكون آخر محاولة لريال مدريد لضم مبابي، وإذا لم يوقع في كانون الثانى، فلن يصر النادي الملكي على ضمه.يذكر أن مبابي صاحب الـ24 عاماً يلعب بصفوف بي إس جي منذ صيف 2017 عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.