وينافس المنتخب العراقي في البطولة الآسيوية من المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام.بدوره، قال عماد محمد، ان منتخب العراق قادر على تقديم مباريات كبيرة، وتحقيق نتائج إيجابية في دور المجموعات بنهائيات آسيا في قطر، مطلع العام المقبل"، بحسب winwin.وأضاف المدرب العراقي: "حظوظ منتخب العراق في الذهاب بعيدًا بالبطولة القارية تعتمد تمامًا على هوية منافسي الفريق في دور الـ16، وبقية الأدوار الإقصائية (في حالة التأهل بالطبع)".وتابع عماد محمد: "من الصعب على منتخب العراق منافسة الستة الكبار في آسيا، وهم منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والسعودية وقطر".وتُقام نهائيات كأس آسيا 2023 بمشاركة 24 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى ثمن النهائي.