اليوم.. اليونايتد ونيوكاسل بمواجهة "قوية" ومدريد يلاعب غرناطة لتعزيز صدارته

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
آرسنال x وولفرهامبتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
برينتفورد x لوتون تاون – الساعة 6 مساء
بيرنلي x شيفيلد يونايتد – الساعة 6 مساء
نوتينجهام فورست x إيفرتون – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نيوكاسل يونايتد x مانشستر يونايتد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيرونا x فالنسيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيك بيلباو x رايو فاليكانو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد x غرناطة – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أوساسونا x ريال سوسييداد - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
جنوى x إمبولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
لاتسيو x كالياري – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان x فروسينوني – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1