اليوم.. اليونايتد ونيوكاسل بمواجهة "قوية" ومدريد يلاعب غرناطة لتعزيز صدارته

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةآرسنال x وولفرهامبتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1برينتفورد x لوتون تاون – الساعة 6 مساءبيرنلي x شيفيلد يونايتد – الساعة 6 مساءنوتينجهام فورست x إيفرتون – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1نيوكاسل يونايتد x مانشستر يونايتد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةجيرونا x فالنسيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3أتلتيك بيلباو x رايو فاليكانو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3ريال مدريد x غرناطة – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3أوساسونا x ريال سوسييداد - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةجنوى x إمبولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1لاتسيو x كالياري – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1ميلان x فروسينوني – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1