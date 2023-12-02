الكشف عن تفاصيل قرعة كوبا أمريكا 2024

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب النسخة الماضية، التي تُوج بها في صيف 2021، بعد فوزه على صاحب الضيافة والغريم الأزلي البرازيل بهدف دون رد في المباراة النهائية على ملعب "ماراكانا".بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، ستُقام القرعة فجر يوم الجمعة المقبل بمدينة ميامي الأمريكية، وبمُشاركة 16 منتخبا من الأمريكتين الشمالية والجنوبية.ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام السابعة والنصف بالتوقيت المحلي لأمريكا، الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة فجرا بتوقيت دولة الإمارات.أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية التصنيف الخاص بالمنتخبات المشاركة في الحدث القاري المرتقب، حيث ضمن منتخب الأرجنتين حامل اللقب وجوده على رأس المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية، يظهر منتخب المكسيك بطل الكأس الذهبية "كونكاكاف"، وفي الثالثة منتخب الولايات المتحدة صاحب الضيافة وأفضل تصنيف في أمريكا الشمالية (المركز الـ14).ويتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الرابعة، كأفضل فريق في اتحاد أمريكا الجنوبية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأخير عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.المستوى الأول: الأرجنتين (A1)، المكسيك (B1)، الولايات المتحدة (C1)، البرازيل (D1)المستوى الثاني: أوروغواي، كولومبيا، الإكوادور، بيروالمستوى الثالث: تشيلي، بنما، فنزويلا، باراجوايالمستوى الرابع: جامايكا، بوليفيا، CONCACAF 5 (ترينيداد وتوباغو أو كندا) وCONCACAF 6 (هندوراس أو كوستاريكا).