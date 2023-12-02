عراقي الأصل يقود ألمانيا للظفر بكأس العالم للناشئين

وانتهى الشوط الأول بتقدم الماكينات الألمانية بهدف سجله باريس برنر ضربة جزاء في الدقيقة 29 ثم أضاف نوح درويش (عراقي الأصل) الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 50 وبعدها بثلاث دقائق رد سايمون بوابري بهدف لديوك فرنسا وتكفل ماتيس اموجو بتسجيل هدف التعادل القاتل قبل خمس دقائق من النهاية.ولعب منتخب ألمانيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد وينرز أوساوي لحصوله على الإنذار الثاني.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم منتخب ألمانيا الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 /3.*من هو نوح درويشوُلد نوح في 16 سبتمبر/ أيلول 2006 في مدينة باد كروتسينغن الألمانية وهو من أصول عراقية. ويستطيع اللاعب تمثيل فرنسا أو ألمانيا أو العراق على الصعيد الدولي.انضم درويش لنادي فرايبورغ في سن 11 عاماً، وأظهر موهبة كبيرة كلاعب وسط، وتم تصعيده خلال الموسم الماضي لفريق فرايبورغ تحت 19 عاماً.نوح درويش لاعب يتمتع بقدرة على اللعب في مركز صانع الألعاب وكذلك الجناح الأيمن.وما إن لمع بريق هذا اللاعب ذو الأصول العراقية، حتى سارع برشلونة لخطفه بعد منافسة محتدمة مع فرق أوروبية كبيرة أخرى، لكن العملاق الإسباني نجح في خطته وأتم التعاقد مع نوح درويش.