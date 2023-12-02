التعادل يحسم لقاء الزوراء والنجف في "نجوم العراق"

حسم التعادل السلبي، مساء اليوم السبت، لقاء فريقي الزوراء والنجف في دوري "نجوم العراق".

ولم يتمكن النوارس وغزلان البادية من التسجيل في شوطي المباراة التي احتضنها ملعب النجف. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزوراء الى تسع نقاط، بينما رفع النجف رصيده من النقاط الى سبع.