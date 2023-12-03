استعداداً لغرب اسيا.. منتخب الناشئين يلاقي الأردن ودياً

ويبحث الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب أحمد كاظم عن تحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة عبر لقاء اليوم لاسيما انه أمام أحد المنتخبات المشاركة في بطولة غرب القارة.وسيحاول المدرب إشراك أغلب لاعبيه للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية مع تبقي سبعة أيام تقريباً على موعد انطلاق البطولة.ومن المؤمل أن يخوض منتخب الناشئين اختباراً تجريبياً ثانياً أمام نظيره الأردني يوم الأربعاء ومن ثم يشد الرحال بعد ذلك من عمان إلى صلالة.وكانت قرعة مسابقة غرب آسيا قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الأولى إلى لبنان واليمن وصاحب الضايفة منتخب عمان.تجدر الإشارة إلى أن المدرب أحمد كاظم اختار 23 لاعباً لتمثيل المنتخب في البطولة، وتألفت القائمة النهائية من عمار علي وحسين محمد وحسين شهيد لحراسة المرمى واللاعبين هم: حسين فاضل وعلي عمار وكرار كاظم ومصطفى هيثم وجاسم أحمد وكاظم ضياء ومنجد عباس ومسلم عقيل وعلي حسين فوزي وزين العابدين جاسم وخالد عبد الرحمن وعلي صفاء حسين وأحمد علي عبد الله وقسور علي وعيسى ناجي وأحمد ياسر وحسن عباس وسجاد باسم وعلاء وحيد والأمير حيدر محمد.