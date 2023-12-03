بعد لقطته "المثيرة" لجماهير النصر.. الكشف عن عقوبة البليهي "المتوقعة"

وأثار البليهي جدلا واسعا عندما ظهر في إحدى اللقطات في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والنصر وهو يحتفل بهدف فريقه الثالث بطريقة مستفزة أمام جمهور الفريق المنافس.

القطة التي تسببت في طرد البليهي وحصولة على كرت احمر ! 🤣#الهلال_النصر pic.twitter.com/LvtAnHcghE — يـزيـد (@MR_Yazeed2030) December 1, 2023

وتوجه البليهي نحو جمهور النصر الذي يجلس في المدرجات خلف مرمى فريق الهلال، واضعا يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم، مما جعل الحكم المساعد يبلغ حكم الساحة بالواقعة، واتخذ قراره بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع الدولي السعودي.وقال سعود الرمان في تصريحات تلفزيونية، إن الطرد المباشر لعلي البليهي لإثارة الجماهير سيوقفه مباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي.وأوضح المستشار القانوني، أنه في حال دون الحكم ما قام به البليهي على أنه "إساءة"، فسيعاقب اللاعب بالإيقاف لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال.