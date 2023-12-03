أنشيلوتي يوجه رسالة لعشاق النادي الملكي (صورة)

وجه المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رسالة إلى جمهور الميرنجي.

جاء ذلك عقب فوز ريال مدريد على ضيفه غرناطة بنتيجة 2-0 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.



ونشر أنشيلوتي، على حسابه بشبكة "X"، صورة له من المباراة، وكتب عليها "عمل عظيم آخر من الفريق.. إنهم ملتزمون ويحققون نتائج مهمة".