الاتحاد الآسيوي يفرض غرامة مالية على الاردن

وقال الاتحاد الآسيوي أن "المباراة شهدت اقتحام 10 مشجعين أرضية الملعب، وانتهاك المادة 64.1 من قانون الانضباط والأخلاق".وكشفت لجنة الانضباط أن "إجمالي المبلغ المفروض على الاتحاد الأردني بعد المخالفات التي حدثت في المباراة يبلغ 30 ألفا و375 دولارا، يتم تسديدها خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ بالعقوبة".وكان منتخب الأردن الأولمبي قد فاز على سلطنة عُمان بهدف ثمين حمل إمضاء وسيم الريالات في الدقيقة 86.وحسم منتخب الأردن الأولمبي تأهله لكأس آسيا تحت 23 عاما، ووضعته القرعة التي سحبت مؤخرا في المجموعة الأولى إلى جانب قطر وأستراليا وإندونيسيا.