بعد مباراة جنونية.. ليفربول يقترب من صدارة البريميرليج بالفوز على فولهام

بعد مباراة جنونية حقق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه فولهام 4-3، مساء الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





واحتل ليفربول المركز الثاني مؤقتا برصيد 31 نقطة، بفارق تقطتين وراء المتصدر آرسنال، ونقطتين وراء مانشستر سيتي الذي يلعب لاحقا أمام توتنهام، فيما بقي رصيد فولهام 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأحرز أهداف ليفربول كل من بيرند لينو (20 بالخطأ في مرمى فريقه)، وأليكسيس ماك أليستر (38)، وواتارو إندو (87) وترينت ألكسندر أرنولد (88)، فيما سجل أهداف فولهام هاري ويلسون (24) وكيتي تيتي (45+3) وبوبي دي كوردوفا ريد (80).واحتل ليفربول المركز الثاني مؤقتا برصيد 31 نقطة، بفارق تقطتين وراء المتصدر آرسنال، ونقطتين وراء مانشستر سيتي الذي يلعب لاحقا أمام توتنهام، فيما بقي رصيد فولهام 15 نقطة في المركز الرابع عشر.