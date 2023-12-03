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"صراع الروابع".. قائمة برشلونة لمواجهة اتلتيكو مدريد

رياضة

2023-12-03 | 11:38
&quot;صراع الروابع&quot;.. قائمة برشلونة لمواجهة اتلتيكو مدريد
204 مشاهدة

أعلن تشافي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة أتلتيكو مدريد، المقرر لها مساء اليوم الأحد، في الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات تشافي لمباراة اليوم، غياب المصابين مارك أندريه تير شتيجن وجافي. فيما تم استبعاد ماركوس ألونسو من المواجهة "لأنه يعاني من انزعاجات في الظهر".

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

كانسيلو - بالدي - أراوخو - مارتينيز - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - روميو - سيرجي روبيرتو - دي يونج - إلكاي جوندوجان - جوليس كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كوشين - فيرمين لوبيز

ويحتل برشلونة، المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.
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