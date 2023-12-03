"صراع الروابع".. قائمة برشلونة لمواجهة اتلتيكو مدريد

وشهدت اختيارات تشافي لمباراة اليوم، غياب المصابين مارك أندريه تير شتيجن وجافي. فيما تم استبعاد ماركوس ألونسو من المواجهة "لأنه يعاني من انزعاجات في الظهر".وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:كانسيلو - بالدي - أراوخو - مارتينيز - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - روميو - سيرجي روبيرتو - دي يونج - إلكاي جوندوجان - جوليس كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كوشين - فيرمين لوبيزويحتل برشلونة، المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.