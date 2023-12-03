صلاح يدخل قائمة تاريخية في "البريميرليج"

وحقق ليفربول انتصارا دراماتيكيا، على حساب ضيفه فولهام، بنتيجة 4-3، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج.ونجح ليفربول في قلب تأخره من نتيجة 3-2، إلى فوز بنتيجة 4-3، في ظرف دقيقة واحدة.وتمكن صلاح من صناعة هدف معادلة النتيجة 3-3، في الدقيقة 87، والذي سجله الياباني واتارو إندو.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد نجح صلاح في المساهمة بهدف واحد على الأقل، خلال 16 مباراة متتالية، على ملعب فريقه بالبريميرليج.ولم يحدث هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سوى 3 مرات من قبل، منها مرتان مع آلان شيرار (18 مباراة) و(17 مباراة)، وتييري هنري (17 مباراة).