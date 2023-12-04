كاساس يسافر إلى بلده إسبانيا قبل أمم آسيا.. متى موعد إعلان قائمة العراق؟

وحدد الجهاز الفني لأسود الرافدين بقيادة كاساس، يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، موعدًا لإعلان قائمة اللاعبين المعنيين بالدفاع عن حظوظ منتخب العراق في نهائيات كأس آسيا، بحسب. winwinويخوض المنتخب العراقي غمار نهائيات كاس آسيا 2023 بقطر ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات السعودية وتايلاند وطاجيكستان.ويقود المدرب كاساس منتخب العراق بخطا ثابتة، رغم بعض الانتقادات التي توجه له مع كل مباراة لأسود الرافدين، حيث ارتقى أداء المنتخب بشكل لافت، منذ قدومه قبل أكثر من عام.ويتصدر أسود الرافدين مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027، برصيد 6 نقاط، بفضل تحقيقه فوزين في مستهل التصفيات، حيث سحق في مواجهة الافتتاح على ملعب البصرة إندونيسيا بنتيجة عريضة (5-1)، قبل أن يتمكن من العودة من العاصمة الفيتنامية هانوي بانتصار ثمين (1-0).