قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة أمم أوروبا

وأجريت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي ستقام من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.وأوقعت قرعة بطولة يورو 2024 منتخب البرتغال وقائده كريستيانو رونالدو في المجموعة السادسة مع كل من تركيا والتشيك، وانتظار المتأهل من الملحق C.ويعتلي رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة اليورو، برصيد 14 هدفا، يليه الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني برصيد 9 أهداف، ثم آلان شيرر نجم منتخب إنجلترا السابق برصيد 7 أهداف بالتساوي مع أنطوان غريزمان نجم الديوك الفرنسية.قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس الأمم الأوروبية:رونالدو – 14 هدفابلاتيني - 9 أهدافآلان شيرر – 7 أهدافأنطوان غريزمان – 7 أهداففان نيستلروي – 6 أهدافباتريك كلويفرت – 6 أهدافواين روني – 6 أهدافتيري هنري – 6 أهدافزلاتان إبراهيموفيتش – 6 أهدافنونو غوميز – 6 أهداف.وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:المجموعة الأولى: ألمانيا - هنغاريا - اسكتلندا - سويسرا.المجموعة الثانية: إسبانيا - ألبانيا - كرواتيا - إيطاليا.المجموعة الثالثة: إنجلترا - الدنمارك - سلوفينيا - صربيا.المجموعة الرابعة: فرنسا - النمسا - هولندا - الفائز من مباراة ملحق المسار الأول.المجموعة الخامسة: بلجيكا - رومانيا - سلوفاكيا - الفائز من مباراة ملحق المسار الثاني.المجموعة السادسة: البرتغال - تركيا - جمهورية التشيك - الفائز من مباراة ملحق المسار الثالث.ويتأهل إلى الدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.