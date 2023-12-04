مدرب النصر يحسم موقف رونالدو من مباراة الاستقلال في دوري أبطال آسيا

ويحل النصر ضيفًا على استقلال دوشنبه، مساء غدٍ الثلاثاء، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في المواجهة التي تنطلق في تمام الساعة الـ 7:00 ليلًا بتوقيت مكة المُكرمة، على أنّ يُقام اللقاء في ملعب "دوشانبي سنترال ستاديوم".وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المدرب البرتغالي قرر استبعاد رونالدو من المباراة، لينضم إلى الغائبين عن المباراة، حيث لم يتواجد النجم البرتغالي مع بعثة العالمي المسافرة إلى طاجيكستان.وأشارت الصحيفة إلى أنّ قرار المدرب كاسترو، جاء بهدف إراحة كريستيانو، خاصًّة بعدما كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة برسبوليس السابقة في دوري الأبطال ورغم ذلك خاض مواجهة الديربي أمام الهلال يوم الجمعة الماضي.وبجانب رونالدو يغيب أيضًا الثنائي، علي لاجامي ومارسيلو بروزوفيتش للإيقاف والمُصاب أليكس تيليس، كما أن المدرب لويس كاسترو استبعد كذلك الظهير الأيمن سلطان الغنام لشعوره بالإرهاق.يُشار إلى أن النصر حسم بالفعل تأهله إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة الخامسة بعدما رفع رصيده في الجولة السابقة إلى 13 نقطة.الجدير بالذكر أنّ العالمي كان مُني بهزيمة قاسية، يوم الجمعة الماضية على يد الهلال في ديربي الرياض (3-0)، ليتسع الفارق بين أصفر العاصمة والمتصدر إلى سبع نقاط بعد مرور 15 جولة، حيث يتصدر الموج الأزرق الترتيب بـ41 نقطة.