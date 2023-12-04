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تقارير إسبانية: تير شتيغن قد يخضع لجراحة عاجلة.. هذه مدة غيابه عن برشلونة

رياضة

2023-12-04 | 06:04
تقارير إسبانية: تير شتيغن قد يخضع لجراحة عاجلة.. هذه مدة غيابه عن برشلونة
561 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن تطورات جديدة ومقلقة بشأن إصابة مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى فريق برشلونة، مشيرة إلى أن الدولي الألماني قد يخضع لجراحة عاجلة، في ظل عدم تعافيه من الإصابة في الظهر، التي عانى منها مؤخرًا رفقة منتخب بلاده خلال المعسكر الأخير المقام شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ويغيب تير شتيغن عن مباريات برشلونة بسبب إصابة في أسفل الظهر تعرض لها الشهر الماضي خلال تواجده مع منتخب ألمانيا، ليغيب عن 3 مباريات للنادي الكتالوني ضد رايو فاييكانو وبورتو وأتلتيكو مدريد.

ووفقًا لما أوردته يوميّة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها، صباح اليوم الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول، فإن خيار خضوع شتيغن لعملية جراحية أصبح أمرًا محل نقاش داخل أورقة النادي في الوقت الحالي، للتخلص من هذه الإصابة.

وخضع شتيغن إلى برنامج علاجي مُكثف وتدريبات مع برشلونة ولكن لم تأت بأي نتيجة حتى الآن، وهو الأمر الغامض بالنسبة للجهاز الفني بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

ما مدة غياب شتيغن عن برشلونة حال خضوعه للجراحة؟
وأشارت الصحيفة إلى أنّ اجتماعًا سيعقد بين الجهاز الفني والطبي في النادي لتقييم حالة حارس المرمى، كون العلاج الحالي لا يعطي نتائج مرضية؛ حيث ربما يتم دراسة إمكانية خضوع تير شتيغن لجراحة عاجلة إذا كانت ستعيد الحارس بعد فترة لمباريات برشلونة لأنه غير قادر على التدريب مع الفريق.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ خيار الخضوع للجراحية أمر وراد بقوة، خاصًّة وأن الألم الذي يشعر به الحارس الألماني لا يهدأ.

وأوضحت الصحيفة أن مدة غياب شتيغن عن الملاعب تترواح بين 4 أو 6 أسابيع، ما يعني أنه لن يخوض أيّ مباراة مع النادي الكتالوني في عام 2023 الجاري، على أن يعود للعب مرة أخرى مع الفريق في نهاية يناير/كانون الثاني، أو مطلع فبراير/شباط.

يشار إلى أنّ تير شتيغن، شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمُختلف المسابقات، وتلقت شباكه 15 هدفًا، ونجح في الخروج بشباكٍ نظيفة في ثماني مناسبات.
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