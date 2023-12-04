نفط ميسان يحتل صدارة دوري نجوم العراق مؤقتا

وشهد ملعب الكوت الأولمبي مباراة الفريقين التي انتهت بفوز نفط ميسان بثلاثة اهداف دون مقابل، وبذلك رفع رصيده للنقطة 14 متفوقاً على القوة الجوية بنقطة واحدة.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان هدفه الأول عند الدقيقة 55 من زمن المباراة عن طريق اللاعب المحترف بنيامين أكور، وفي الدقيقة 78 أضاف نفس اللاعب هدفاً ثانياً لنفط ميسان، وفي الدقيقة 87 سجل نفط ميسان هدفه الثالث عن طريق المحترف سواليو.