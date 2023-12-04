الجوية يهزم أجمك الأوزبكي بثلاثية وينهي مشواره في أبطال آسيا

وسجل أهداف الصقور، كل من سعد عبد الأمير في الدقيقة 14 و فراكو اوتشو في الدقيقة 15، ثم محمد قاسم في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم القوة الجوية على أجمك بثلاثة أهداف نظيفة.لكن الشوط الثاني شهد تسجيل الفريق الأوزبكي هدفين عبر ميرجاخون ميراخمادوف في الدقيقة 62 و مارتن بواكيي في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف للصقور مقابل اثنين لـ"أجمك".يذكر أن المباراة جرت وقائعها على أديم ملعب فرانسو حريري في أربيل بإقليم كردستان العراق.وفقد القوة الجوية فرصة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، إثر هزيمته أمام سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة (0-1)، ليحتل المركز الثالث ويودع البطولة مبكراً.