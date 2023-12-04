الطلبة يهزم دهوك وزاخو يظفر بديربي كردستان في دوري النجوم

وجرت مباراة الطلبة ودهوك على ملعب الأخير وانتهت بفوز الطلبة 3-1 بعد أن قلب الطلبة الطاولة على دهوك الذي كان متقدماً بهدف دون رد للطلبة حتى انتهاء الوقت الاصلي للمباراة.وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل للطلبة جاء عند الدقيقة 14 عن طريق اللاعب المحترف يانيك زاكري، وفي الشوط الثاني استمر اللقاء على حاله حتى الدقيقة 90+2 حيث سجل الطلاب هدفين من ركلتي جزاء سجلهما زيد تحسين 90+2، و90+12، وأضاف محمد جواد في الدقيقة 90+17 الهدف الثالث.وفي مباراة ديربي كوردستان التي جرت على ملعب زاخو الدولي فاز نادي زاخو على ضيفه نادي نوروز بنتيجة 1-0.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني سجل فريق زاخو هدفه عند الدقيقة 47 عن طريق اللاعب المحترف جوستافو هنريك لتستمر المباراة وتنتهي على هذه النتيجة.