جدل واسع حول أسماء المرشحين لجائزة "الأفضل" بالدوري السعودي.. اين رونالدو؟

وتكوَّنت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر من لاعبَين فقط، هما الفرنسي كيفن نكودو مهاجم ضمك، والغاني بيرنارد مينساه لاعب وسط الطائي.وفتحت الرابطة في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) التصويت للجماهير لمدة 24 ساعة من أجل اختيار الأفضل في شهر نوفمبر الحالي.كيفن نكودو سجل خمسة أهداف في آخر جولتين لدوري روشن، بواقع 3 أهداف (هاتريك) ضد أبها، وهدفين ضد الفيحاء، فضلا عن تقديمه تمريرة حاسمة في كل مباراة.أما بيرنارد مينساه، فقد ظهر بأداء مميز وتمكن من التسجيل في آخر أربع مباريات كما صنع هدفا، ليوقع بذلك على 5 أهداف في مباريات الفيحاء، الخليج، الرائد (هدفين وتمريرة حاسمة)، والفتح.ومع ذلك، فإن خيارات رابطة دوري روشن أثارت حالة واسعة من الجدل بين الجماهير السعودية، لغياب العديد من النجوم الآخرين الذين تألقوا مع أنديتهم الشهر الماضي.وخرجت جماهير الهلال، متصدر الدوري السعودي، لتعبر عن غضبها في سلسلة من التغريدات، تنتقد فيها غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق، الذي يحتل حاليا وصافة ترتيب الهدافين بالمسابقة.ألكسندر ميتروفيتش تمتع بسلسلة مميزة بالتسجيل في آخر ست مباريات على التوالي، ووقَّع في آخرها على ثنائية في ديربي الرياض أمام النصر، ليقود الهلال لفوز عريض بنتيجة 3-0 يوم الجمعة الماضي.أما البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر فتمكن أيضا من التسجيل في المباريات الثلاث التي لعبها مع النصر في شهر نوفمبر، ليوقع على 4 أهداف في مباريات الخليج والوحدة والأخدود، كما قدَّم تمريرة حاسمة.وكان الهلال سيطر على جوائز شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث حصد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط الفريق جائزة أفضل لاعب، والبرتغالي جورجي جيسوس جائزة أفضل مدرب، والمغربي ياسين بونو جائزة أفضل حارس.يُذكر أن الهلال يتصدر حاليا ترتيب دوري روشن بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، مع العلم أنه لم يعرف طعم الخسارة بعد مرور 15 جولة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في مباراتين.