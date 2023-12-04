هالاند مهدد بالإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي

وتعادل مانشستر سيتي مع ضيفه توتنهام 3-3، الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج.وشهدت المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك جريليش جناح مانشستر سيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، وعدم إتاحة الفرصة.واحتج لاعبو مانشستر سيتي وفي مقدمتهم هالاند بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، والنتيجة 3-3.وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن هالاند يواجه تهمة سوء السلوك من قبل الاتحاد الإنجليزي، بسبب انفعاله على الحكم سيمون هوبر.وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الإنجليزي اعتبر أن هالاند انفعل على الحكم بشكل غير لائق، وهو ما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف.وتخضع الواقعة حاليًا للتحقيق، وبالتالي قد يتخذ الاتحاد الإنجليزي قرارًا تجاه النجم النرويجي.ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.