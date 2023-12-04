دعم حكومي لنادي الزوراء في استحقاقاته المقبلة

أعلن نادي الزوراء، الاثنين، عن تلقيه دعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في استحقاقات النادي الحالية والمقبلة.



وذكر النادي في بيان، أن "رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي فلاح حسن، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تفقد من خلاله كرة النوارس والمشاركة الآسيوية الأخيرة للفرق العراقية، فضلاً عن دوري المحترفين وضرورة حث اللاعبين ودعمهم من أجل تقديم مستويات ترضي الجماهير العراقية".

وأعرب رئيس الوزراء بحسب البيان، عن "ثقته بعودة الكرة العراقية إلى ألقها من جديد وحرص الحكومة على خدمة الجماهير الرياضية في نقل مباريات الدوري وفسح المشاهدة أمام الجميع من أجل إنجاح الدوري العراقي ومتعة الجماهير العراقية"، مؤكداً دعمه لـ"نادي الزوراء وجميع الأندية العراقية وضرورة إنجاح عمل إداراتها".

بدروه، أبدى حسن عن "سعادته لاهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعته الحثيثة في إنجاح دوري المحترفين ودعم الألعاب الأخرى في بغداد والمحافظات ونقل حال الرياضة في العراق إلى الأفضل".